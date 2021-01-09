Örgüt elebaşı ile fotoğraf! Altan Tan’ın flaşından çıkan şok fotoğraf

Ankara'da 6-8 Ekim olaylarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski HDP Milletvekili Altan Tan'ın ele geçirilen flaşından HDP ile PKK'nın bağını ispatlayan şok fotoğraf çıktı. Kandil'e giden HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'li Altan Tan, Ahmet Türk, Gülten Kışanak, Sırrı Süreyya Önder ve Aysel Tuğluk'un PKK yöneticileri Duran Kalkan, Sabri Ok ve Güleser Törü ile çekilen fotoğrafları bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü, 6-8 Ekim olaylarına ilişkin soruşturmada hazırlanan Kobani iddianamesine PKK ile HDP'nin bağını adeta ispat eden şok fotoğraflar girdi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen Kobani olaylarına ilişkin savcılık iddianamesinde eski HDP vekili Altan Tan'ın flaşından çıkan fotoğraflar yer aldı. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 108 sanık hakkındaki 3 bin 500 sayfalık iddianamede şüphelilerin sosyal medya, arama tutanakları, inceleme tutanaklarından elde edilen, örgütün sözde yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları ve örgütün güdümünde hareket ettiklerine dair tespitler tek tek sıralandı. Tespitler arasında HDP'li eski vekil Altan Tan'ın flaşından HDP'li isimlerin Kandil'e yaptıkları ziyarette çekilen fotoğraflar çıktı.

ÖRGÜT ELEBAŞI İLE YAN YANA

Altan Tan'ın ele geçirilen flaşından HDP'lilerin Kandil'e gittiklerini ve örgüt yöneticileriyle irtibatlarını delillendiren şok fotoğraf çıktı. Fotoğraf karesinde Kandil'e giden HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'li Altan Tan, Ahmet Türk, Gülten Kışanak, Sırrı Süreyya Önder ve Aysel Tuğluk'un PKK yöneticileri Duran Kalkan, Sabri Ok ve Güleser Törü ile çekilen fotoğrafı da iddianameye girdi. Tarihi net olarak tespit edilen fotoğrafla ilgili HDP'lilerin PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının asılı bulunduğu, PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri ile örgütün kırsal alanı kandil bölgesi olduğu değerlendirilen yerde buluştukları belirtildi.