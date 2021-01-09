Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Saatlerce darp ettikleri şahsı bagajdan atarken yakalandılar

Saatlerce darp ettikleri şahsı bagajdan atarken yakalandılar

’nin İyidere ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan İlker Kavalcı isimlı vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi saatlerce demir borular ile darp etti.

OĞUZ BAL
Giriş Tarihi: 9.1.2021 14:54 Son Güncelleme: 9.1.2021 15:11 ABONE OL
Saatlerce darp ettikleri şahsı bagajdan atarken yakalandılar

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı merkez mahallesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan, İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile saatlerce darp etti. Saldırganların birisinin darp edilen İlker Kavalcı'nın akrabası olduğu, diğer 2 şahsın ise inşaatlarda çalışmak için il dışından Rize'ye geldiği öğrenildi.

Saldırgan 3 kişi saatlerce darp ettiği İlker Kavalcı'yı daha sonra aracın bagajına koyarak, ilçe merkezinde bırakmak isterken olay yerinden geçen polis ekipleri tarafından yakalandı. Kavalcı Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Saatlerce darp ettikleri şahsı bagajdan atarken yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA