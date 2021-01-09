Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'de 9 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 9 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 9 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
9 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:
BAKAN KOCA:
Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı etkisinden kurtarmaya kararlıyız.
8 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ
VAKA SAYISI:11.479
HASTA SAYISI: 1.291
VEFAT SAYISI: 186
İYİLEŞEN SAYISI:9.894
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SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız.
7 OCAK VERİLERİ:
VAKA SAYISI:12.171
HASTA SAYISI: 1.370
VEFAT SAYISI: 194
İYİLEŞEN SAYISI:8.211
SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız.