Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'de 9 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 9 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 9 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

9 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ:





BAKAN KOCA:

Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı etkisinden kurtarmaya kararlıyız.