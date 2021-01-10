AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Kılıçdaroğlu, demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etti”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'sözde Cumhurbaşkanı' tabiri kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bu hitabı kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çok sert cevap verdi. İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları:

"'YASSIADA ZİHNİYETİ'NİN GÖSTERGESİDİR"

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır. Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi 'Yassıada zihniyeti'nin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir."

"DEMOKRASİ DÜŞMANI OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞ OLUR"

"Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan 'sözde Cumhurbaşkanı' diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur"

"KILIÇDAROĞLU 'EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR' İLKESİ İLE KAVGA ETMEKTEDİR."

"Kılıçdaroğlu'nun seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile kavga etmektedir."

"SİYASİ AHLAKLA BAĞDAŞMIYOR"

"Kılıçdaroğlu siyasi ahlakla bağdaşmayan bu sözleri ile milletimizin iradesine saldırmıştır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. Tüm milletimiz şimdiye kadar olduğu gibi, meşru Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık edenlere gereken dersi vermeye devam edecektir."