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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yöenlik skandal sözlerine bir tepki de AK Parti'den geldi. Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza “sözde Cumhurbaşkanı” demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır." ifadelerini kullandı. İşte Ömer Çelik o açıklamaları:

Giriş Tarihi: 10.1.2021 18:17 Son Güncelleme: 10.1.2021 18:22 ABONE OL
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu, milletimizin iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden meşru makama saldırmaktadır.
Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi "Yassıada zihniyeti"nin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanımız meşru ve demokratik seçimlerle seçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ni en yüksek düzeyde temsil eden meşru Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımızdan "sözde Cumhurbaşkanı" diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur.
Kılıçdaroğlu'nun seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile 12 Eylül darbe rejimini mukayese etmesi ise milletimizle, demokrasiyle ve hukukla kavga etmektir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile kavga etmektedir.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN TEPKİ:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'ta Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş: "Girdiği tüm seçimlerden mutlak bir galibiyetle çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına "sözde" diyerek demokrasiye ve millet iradesine karşı alenen düşmanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük cevabı aziz milletimiz 2023'de verecektir." ifadelerini kullandı.

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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki!
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