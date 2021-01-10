Aybüke öğretmenin kütüphanesine büyük ilgi

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği halk kütüphanesi yoğun ilgi görüyor. Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyan Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nden iki ayda yaklaşık 26 bin kişi faydalandı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıttıktan sonra evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Teröristlerin katlettiği şehit öğretmenler arasında sembol isim olan Aybüke Yalçın'ın adı okullarda, caddelerde, sokaklarda yaşatılmaya devam ediliyor. Son olarak Batman'da yapımı yeni tamamlanan Halk Kütüphanesine Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi verildi. Dış mimarisiyle üst üste dizilmiş kitap şeklinde tasarlanan halk kütüphanesi toplam 7 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edildi. 18 Kasım'da hizmete açılan kütüphanede 180 metrekare fuaye salonu, 110 kişilik konferans salonu, engelli vatandaşlar için işitme ve görme engelli salonları, dijital koleksiyon kütüphanesi, modern kafeterya, iki adet bin 500 metrekare okuma ve araştırma salonu bulunuyor. Hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arasında açık olan kütüphaneyi, iki ayda 26 bin kişi ziyaret etti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ailesi ile telefonda görüştü. Anne Zehra Yalçın ile görüşen Bakan Soylu, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Zehra Yalçın, Bakan Soylu'ya teşekkür etti.