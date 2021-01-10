Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

Bu haftanın Kabine Toplantısı merakla beklenirken yeni yılın ilk toplantısı olacak olmasından dolayı da büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda gündeme ilişkin önemli kararlar alınıp bu kararların istişare edilmesi bekleniyor. Öte yandan kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı araştırılırken yeni yasakların gelip gelmeyeceği de gündemdeki yerini koruyor. Peki; yeni haftanın Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

YENİ HAFTANIN KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni haftaya ilişkin Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır. Son toplantı ise 28 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir…