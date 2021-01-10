Hani bağlantı yoktu: DHKP-C’nin merkezinden çıktı

Boğaziçi Üniversitesi önünde şiddet eylemlerine karışan öğrencilere ve onları örgütleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan, işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır" ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine karşı, "Terör ve terör örgütleriyle hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" ifadeleriyle karşılık verdi.Ancak arşiv, Kaftancıoğlu'nu yalanladı. DHKP-C terör örgütüne yönelik 14 Mart 2013 tarihinde örgütün İstanbul'daki merkezlerinden İdil Kültür Merkezi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Sözde kültür merkezi olarak bilinen ancak terör yuvalarından bir tanesi olan bu adrese yapılan baskında 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda örgütün üst düzey yöneticilerinden bir isim de yakalandı.BÖLGEDE bulunan örgüt yandaşları ve bazı vatandaşlar, operasyon yapan güvenlik güçlerine tepki gösterdi. Bu tepki gösteren isimler arasında ilerleyen süreçte CHP'nin İstanbul İl Başkanı olacak Canan Kaftancıoğlu da yer aldı. Kaftancıoğlu, sabah saatlerinde DHKP-C'li teröristlere karşı yapılan operasyonu protesto etmek için İdil Kültür Merkezi'nin önüne geldi.DÜN yaptığı açıklamada, "Terör ve terör örgütleriyle hiçbir işim olmamıştır" diyen Kaftancıoğlu'nun, Twitter adresinden operasyonun yapıldığı İdil Kültür Merkezi önünden 14 Mart tarihinde bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. "İdil Kültür Merkezi'nin önü, 'Katil polis mahalleden defol' sloganları ile inliyor" şeklinde bir tweet atan Kaftancıoğlu'nun ayrıca,örgüt mensuplarının camlarına astığı DHKP-C paçavrasını gösteren bir de fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.