İBB'ye Şemsi Paşa Camii tepkisi! Sosyal medya resmen yıkıldı

İstanbul Üsküdar İlçesi'nde sahilde yer alan Şemsi Paşa Cami'nin deniz tarafına yol yapılması çalışması 2017 yılında, Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde başlatılmış, gelen tepkiler üzerine proje durdurulmuş. Hatta camide çatlaklar oluştuğu için projeden de vazgeçilmişti.

İBB ŞEMSİ PAŞA CAMİ'NİN YALI ÖZELLİĞİNİ BOZUYOR

Geçen 3,5 yılın ardından şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şemsi Paşa Cami'nin deniz kenarına yol çalışmasını tekrardan başlattı. Proje tamamlandığında caminin yalı özelliği yok olacak. İBB'nin Şemsi Paşa Cami'nin deniz kenarına yol yapma çalışmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Mimarlarda tepki verenler arasındaydı. İşte o tepkiler:

"UMARIM BU YANLIŞTAN DÖNÜLÜR"

Mimar Ebubekir Şimşek: "İstanbul'un kronikleşen deniz kıyılarına müdahale hevesi. Bu refleks yüzünden neredeyse İstanbul'un yalı camisi kalmadı. Durdurulan Şemsi Paşa Camii'ni denizden uzaklaştıran proje tekrar başlamış. Proje İBB'ye ait. Umarım bu yanlıştan dönülür. Şemsi Paşa Camii'nin kıyı ile bağlantısı tamamen kopuyor. 2017 yılında zor bela durdurulmuştu. İBB, kaldığı yerden devam ediyor. Üstelik kazık çakılmadan konsol olarak denize uzatılıyor. Zayıf olan eski kıyı kaldırımından mesnetlenmesi statik açısından da problemli. Lütfen durun."

"ŞEMSİ PAŞA CAMİİ DOLGUYA KURBAN EDİLMEMELİ."

Mimar Mehmet Öğün: "Üsküdar Şemsi Paşa Camii'nin denizle kurduğu ilişkiyi değiştirmek, onu var eden, özel kılan 'asli kararlara' müdahale etmek anlamına gelir. Denizin de, kıyının da kıymetini bildiğimizin tarihi kanıtı, küçük ile abideviliğe nasıl varılırın mimarideki nişanesi Şemsi Paşa Camii dolguya kurban edilmemeli."

"ACİLEN BU 'YOL GENİŞLETMESİ'NDEN VAZ GEÇİLMELİ!"

Mimar Halil İbrahim Düzenli: "Bir Halk, şehrin mücevheri bir cami ile dünyanın kıymetlisi bir deniz arasından dar bir yoldan geçse ne olur? Her iki kıymetin yüceliğini kavramaya ve onların çağrıştırdığı sonsuzluğu tefekküre sebep olur. Acilen bu 'yol genişletmesi'nden vaz geçilmeli!"

"MİMAR SİNAN CAMİ'Nİ BAĞLAMINDAN KOPARAN BU UYGULAMA YAPILMAMALI."

Mimar Seda Özen Bilgili: "Şemsi Paşa Cami önüne eklenen yol kaldırılmadığı sürece, twitter hesabımda yeni paylaşımlar yapmayacağım. Şahsa ait, anonim 19. yy ahşap evlerinin iç mekanında çağdaş ihtiyaçlara göre plan tipi değiştiremezken, bir Mimar Sinan Cami'ni bağlamından koparan bu uygulama yapılmamalı."

"KÜLLİYEDE ÇATLAKLAR OLUŞMUŞTU"

Ahmet Aygün: "Şemsi Paşa Camii'yi denizden koparmanın ne anlamı ne de yararı var. Üstelik bu çalışma külliye duvarlarında çatlaklar oluşturmuştu. İnşaî faaliyetler durduruldu diye sevinmiştik ama maalesef yeniden başlamış."



"EHLİ VİCDANA SESLENİYORUM GELİN BU İŞTEN VAZGEÇİN."

Enes Aluc: "Haziran 2017'de yaptığımız uyarılar dikkate alınsaydı ve tüm itirazlara rağmen çakılan kazıkların üzerine beton atılmasaydı idareler bugün kendilerini platformu yapmak zorunda hissetmezlerdi! Taviz tavizi, yanlış yanlışı doğurur. Ehli vicdana sesleniyorum gelin bu işten vazgeçin."