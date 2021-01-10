İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı duyurusu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor? 2021 Yasaklar ne zaman kalkıyor?

Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Hafta içi belirli saatlerde uygulanan kısıtlama, hafta sonları ise 56 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı ve merak edilen sorulara yanıt verildi. Bakanlığın genelgesinde, hafta sonu yasağından muaf olan kişilerle beraber açık olan yerler ve bakkalların, marketlerin, fırınların, restoranların kapanış saatleri de duyuruldu.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığından hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı saatleri konusuna yönelik olarak şu not paylaşıldı, "Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması Cuma akşamı saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır." İçişleri Bakanlığının açıklamasının devamında, hafta sonu açık olan yerler ve marketler, bakkallar, kasaplar ile fırınların kapanış saatlerine yönelik de bilgi paylaşıldı.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlamaların ne zaman biteceği de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yasakların ne zaman biteceği sorusuna yönelik flaş bir açıklama yaptı! Peki, yasaklar ne zaman bitecek, kalkacak?

İşte, İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın yaptığı açıklama;