MİT TIR’ları firarisınin oyununu polis bozdu

MİT TIR'ları davasının firari sanığı olan ve Antalya'da sahte kimlikle yakalanan dönemin Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G'nin, yakalanmamak için saçlarını uzattığı, sürekli şapka ve maske taktığı öğrenildi. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan firari Ö.M.G. ile kendisine yardım eden E.K.'nin Antalya'da yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar da emniyetin kapsamlı çalışmasını ortaya koydu. Emniyet yetkililerinin Ö.M.G.'ye ulaşmak için öncelikle E.K.'nin kimliğini tespit ettiği öğrenildi. Ö.M.G. için sahte kimlik düzenlediği bilgisine ulaşan ekipler, harekete geçerek E.K.'yi gözaltına aldı. Ardından E.K.'nin Ö.M.G. ile irtibat kurmasını sağlayan polis, buluşma yerine gelen Ö.M.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Üzerinden ev anahtarı çıkmasına rağmen sokaklarda yattığını iddia eden ve sessiz kalan Ö.M.G.'nin kalabileceği adreslere tek tek bakıldı. AA