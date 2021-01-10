Rüşvete kalkan oldu

CHP'li Çanakkle Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karıştıktan sonra istifa eden eski halkla ilişkiler müdürünü belediyeye almak için belediye meclis toplantısında oturum düzenledi. Başkan Öz, Çan Belediyesi'nde görevlendirilmek üzere alınacak olan 3 sözleşmeli devlet memurundan birinin adını vererek, o ismin Tarık Özkan olacağını duyurdu. Belediyenin organizasyon işlerine aracılık etme karşılığında para istediği Whatsapp yazışmaları ile ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa eden eski Halkla İlişkiler Müdürü Tarık Özkan'ın işe alınacağına tepki gösteren CHP belediye meclis üyeleri, meclis salonunu terk ederken, Başkan Öz'ün geri adım atmayarak Özkan'ı savunan ısrarcı tutumu kafaları karıştırdı. CHP İlçe Başkanı ve aynı zamanda belediye meclis üyesi olan Harun Arslan, bu olaydan rahatsızlık duyduklarını söyledi.