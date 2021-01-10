SON DAKİKA HABERİ: WhatsApp'ın 'onay dayatmasının' ardından kullanıcılar yerli alternatiflere yöneldi! İşte en güvenilir mesajlaşma uygulaması

DEDİ; ÜCRETSİZ MESAJLAŞMA, SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA GİBİ BİRÇOK HİZMET SUNUYOR

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) tarafından geliştirilen yerli uygulama Dedi de kullanıcılarına ücretsiz olarak mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi birçok hizmet sunuyor. Tüm sesli ve görüntülü aramaların, dosya paylaşımlarının üst düzey güvenlik protokolleriyle uçtan uca şifrelendiği uygulama da son günlerde uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Açık kaynaklı bir yazılım üzerine temellendirilen Dedi'nin kaynakları herkes tarafından incelenebiliyor.

HAVELSAN tarafından geliştirilen dünyanın ilk ve tek beyaz kutu kriptografisine sahip güvenli iletişim ve anlık mesajlaşma programı HAVELSAN ileti de Türkiye'de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaya başlandı. Kurumsal kullanımlar için tasarlanan HAVELSAN ileti ürünü ile kurumların personeli kendi aralarında mesajlaşabilirken, güvenli sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor, medya, doküman ve lokasyon paylaşabiliyor ve kurumsal gruplar aracılığıyla toplu görüşmeler yapabiliyor. İlk olarak HAVELSAN bünyesinde çalışanlar tarafından kullanılmaya başlanan ileti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Rekabet Kurumu personelinin de kullanımına sunuldu.

Uzmanlar, yerli alternatiflerin, verilerini Türkiye'de tutması nedeniyle diğer uygulamalara göre daha güvenilir olduğunu belirtiyor.

WHATSAPP'IN KURUCU ORTAĞI SİGNAL'İN GELİŞTİRİCİLERİ ARASINDA

"Gizliliğe merhaba de" sloganıyla 2014 yılında kullanıma sunulan mesajlaşma servisi Signal, kullanıcıların WhatsApp'a karşılık tercih ettiği platformlardan biri olarak öne çıkıyor. 2019 yılından sonra daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmeye başlanan uygulama, ABD'de kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan "The Signal Foundation" ve Signal Messenger isimli şirket tarafından geliştirildi.

Anlık mesajlaşma programlarının sunduğu sesli, görüntülü görüşme gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran açık kaynak kodlu program, ücretsiz olarak uygulama mağazalarında yer alıyor.

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal", kullanıcı politikaları nedeniyle yoğun eleştiri alan Twitter'ın Üst Yöneticisi Jack Dorsey tarafından da kullanıcılara tavsiye ediliyor.

Öte yandan, Signal'in geliştiricilerinden olan The Signal Foundation'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı WhatsApp'ın kurucu ortaklarından olan ABD'li bilgisayar programcısı Brian Acton yapıyor. Acton, WhatsApp'ı satın alan Facebook'tan, uygulamaya yönelik görüş ayrılıklarından dolayı 2017 yılında ayrıldı ve Signal için çalışmalar yürütmeye başlattı.