WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir ve nereden iptal edilir? 2021 WhatsApp sözleşmesi ilkeleri kabul edilirse ne olur? Alternatif uygulamalar...

Popüler sosyal medya uygulaması WhatsApp, dünya genelindeki milyonlarca kullanıcısını kızdıran bir karara imza attı. WhatsApp'ın 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik sözleşmesi kullanıcılara uygulama aracılığıyla gönderildi. WhatsApp'ın yeni sözleşmesinde, kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılacağını ifade eden madde büyük tepki çekti. WhatsApp sözleşmesi kabul etmeyen kullanıcıların ise uygulamayı kullanamayacağı bildirildi. WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceği ifade edildi. Bu durum, uygulamaya karşı güvenlik problemi doğururken WhatsApp'a alternatif uygulamalar da telefonlara indirilmeye başlandı.

WhatsApp yerine ne kullanabilirim? Telegram, BİP, Dedi, Viber ve Signal mesajlaşma uygulaması nedir, güvenli mi ve nasıl kullanılır?

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR VE MADDELERİ NELER?

Bu noktada, WhatsApp sözleşmesi ve maddeleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar. Peki, WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri neler ve iptal etme seçeneği var mı? WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler?

İşte, WhatsApp sözleşmesi maddeleri ve alternatif uygulamalar;