AK Partili Çalık’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Kılıçdaroğlu iyice zıvanadan çıkmıştır

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve beraberindeki partililerle birlikte Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki esnaflar ile sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Çalık, esnaf ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, ilçedeki 745 esnaf ve sanatkara geçen yıl pandemi ve deprem kredisi kapsamında yaklaşık 80 milyon lira destek verildiğini belirterek, gelir kaybı ve kira desteklerinde ise son başvuru tarihinin 11 Ocak 2021 Pazartesi olduğunu söyledi.

"KILIÇDAROĞLU MİLİ İRADEYİ YOK SAYMAKTADIR"

Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, "Milletimizin oyuyla seçilen 19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp halkın teveccühüne mazhar olan bir lidere "sözde Cumhurbaşkanı" demek saygısızlıktır, hadsizliktir, ciddi bir hazımsızlık ve mili iradeyi yok saymaktır, iyice zıvanadan çıkmaktır. Milletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir" dedi.

"MİLLETİMİZ YİNE SANDIKTA BU ZİHNİYETE GEREKEN CEVABI VERECEKTİR"

Milletvekili Çalık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk milleti ile sıkıntısı olduğunu belirterek, "Kemal Bey, Amerikalılara sandığa saygı çağrısı yapar, milletimizin yüzde 52.5 oy oranıyla seçtiği Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" der. Yine ABD'deki olayları "sivil ayaklanma girişimi" olarak nitelendirir oysa daha ağır suçlar ve 1,4 milyar doğrudan maddi zarara neden olmuş ülkemizdeki Gezi olayları için "demokratik eylemler" ifadesini kullanır. Kılıçdaroğlu'nun aslında bu ülkeyle sıkıntısı var, bu milletle sıkıntısı var. Fakat milletimiz yine sandıkta bu zihniyete gereken cevabı verecektir" dedi.