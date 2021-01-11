Anne Sancar: Bu çadır terörün sonunu getirecek

Diyarbakır'da annelerin, terör örgütü tarafından kandırılıp dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önündeki evlat nöbeti 496. gününe girdi. Van'dan, 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma için gelerek oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, HDP'liler tarafından kendilerine hakaret edildiğini belirtti. Anne Sancar, "HDP il binasının önünde çok fazla hakarete uğruyoruz. Bize tükürüyorlar, el hareketleri yapıyorlar. Hem bizim evlatlarımızı götürmüşler hem de bize hakaret ediyorlar. Allah'ın izni, devletimizin de gücüyle biz kazanacağız. Bu çadır terörün sonunu getirecek. Hepimiz evlatlarımızı alıp güler yüzle evimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.