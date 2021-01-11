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'da uyuşturucu operasyonu! 11 kişiye tutuklama

'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 13:26 Son Güncelleme: 11.1.2021 13:26 ABONE OL
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 11 kişiye tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri tespit edilen 12 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüphelilerin ev ve İşyerlerinde yapılan aramalarda, toplam 2 kilo 500 gram esrar, 370 gram metamfetamin, 350 gram bonzai, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'i, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 11 kişiye tutuklama
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