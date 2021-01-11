FETÖ’nün Irak sorumluları tutuklandı

FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan Fidan ve Güre, KOM Daire Başkanlığı'nın Ukrayna makamları ile yaptığı görüşme ardından teslim alındı ve Türkiye'ye getirildi. Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesi'nce haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama emri bulunan iki zanlıdan Fidan'ın FETÖ'nün Irak-Bağdat sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

FETÖ'nun Bağdat sorumlusu Salih Fidan FETÖ'nun Erbil sorumlusu Samet Güre

FETÖ iltisaklı Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesi'nde öğretmen olarak çalışan zanlının, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile birlikte Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha dönmediği tespit edildi.

17-25'DEN SONRA BANK ASYA'YA PARA YATIRMIŞ

Yakalananlardan Güre'nin FETÖ'nün Irak-Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye ait Erbil'deki Fezalar Eğitim Kurumu'nda Fizik öğretmeni olarak çalıştığı, 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadesinde de yer alam Fidan ve Güre Ukrayna-Polonya sınırında illegal yollarla kaçarken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salih Fidan ve Samet Güre, tutuklanarak cezaevine gönderildi.