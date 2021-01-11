İtirafçı oldu her şeyi tek tek anlattı! FETÖ Muhsin Yazıcıoğlu suikastına böyle müdahale etmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve İstanbul'da sahte kimlikle yakalanarak Gaziantep'e getirilen örgütün avukatlar yapılanmasının sözde "Gaziantep bölge imamı" Kamil B. adliyeye sevk edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 31 Aralık 2020'de Ümraniye'deki "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde yakalanarak uçakla kente getirilen ve hakkında iki defa ek gözaltı süresi alınan Kamil B'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.





Sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Kamil B'nin, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler aktardığı öğrenildi.

Örgütün sözde avukatlardan sorumlu "Gaziantep bölge imamlığı" görevini yürüten Kamil B'nin FETÖ'nün avukatlar yapılanmasında sözde "Türkiye imamı" ve "bölge imamları" ile yaklaşık 300'e yakın örgüt mensubunun ismini verdiği kaydedildi.

Zanlının, helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesine ilişkin de bilgi verdiği bildirildi.

Ümraniye'de aynı binadaki 2 hücre evine düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı örgütün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı Kamil B. ve öğretmenler sorumlusu Eşref Ü. ile örgüt üyeliğinden aranan kadın gözaltına alınmıştı.



Muhsin Yazıcıoğlu cinayetindeki kilit isim FETÖ'cü Kamil Bakum Gaziantep’te sorgulanıyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin hukuki süreçle ilgili açıklama!