Kabine toplantısı 2021 ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2021 yılının ilk toplantısında bir araya geliyor!

Ülkemizi 2020 yılının başından bu yana etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle ilgili ve pek çok önemli konuda son dakika kararlarının alındığı yeni yılın ilk kabine toplantısı, Başkan Erdoğan'ın önderliğinde yapılacak. Pandemiye yönelik alınan tedbirlerin sonuçları ile yeni tedbir alınıp alınmamasına yönelik konularla birlikte yerli aşı ve aşı takviminin de masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan toplantıdan çıkacak sonuçlar merak konusu olmaya başlarken Kabine toplantısı 2021 ne zaman yapılacak? sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.
2021 yılının ilk kabine toplantısına ilişkin merak edilenlerle ilgili tüm detaylar şöyle;
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİN SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (11 Ocak 2020 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Yılın ilk kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.
İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.
Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.