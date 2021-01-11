Koronavirüste son dakika: Yerli aşı ne zaman çıkacak?

YERLİ AŞIDA SON DAKİKA 2 AY SÜRMEDEN FAZ 2 BİTECEK

Türkiye'de 4 aşı çalışmasının olduğunu dile getiren Çalış, şunları kaydetti:

"Bunlar da inşallah faz-1'e geçecek. Ocak ayının sonunda hatta şubatta bile başlasak bir 45-50 günde faz-2 biter. faz-3 dediğimiz şey, geniş bir aşılamadır. İnşallah, dua edin, her şey yolunda giderse bizim aşımızın da nisan ayında acil kullanımla hem faz-3'ü hem geniş kullanımı olur diye ümit ediyoruz. Sağlık Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz de nisan ayında olur diye ümit ediyoruz. Niye bir tane aşımız olsun ki 4-5 tane olsun. Kim önde giderse gitsin biz elimizden geleni yapıyoruz, şu an en önde giden biziz. Biz diğer ülkelere de gönderelim istiyoruz, niye ABD'den, Çin'den, Almanya'dan aşı alalım, onlar bizden alsın. Bunun için de kaliteli bir aşımızın olması lazım, bu yüzden çok dikkatliyiz."