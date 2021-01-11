Lice şehidine veda

DiyarbakırLice kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik, dün memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Çelik'in (24) cenazesi, Diyarbakır General Galip Deniz Kışlası'ndaki törenin ardından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınması sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın da katıldığı cenaze töreninde "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı. Cenaze namazında şehidin 1,5 yıl önce evlendiği Ebru Çelik ile, kardeşleri, annesi Aynur ve babası Latif Çelik güçlükle ayakta durabildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tekbirler ile birlikte Garnizon Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya il Başkanı Mesut Samanlı, sosyal medya paylaşımında, "Şehidimizin mutlu gününden geriye kalan bir anı" diyerek Çelik'in nişan fotoğrafını paylaştı. Samanlı, "Nişan yüzüklerini taktığımız şehidimizin cenaze namazını kılacağız. Kelimeler kifayetsiz. Şehidim hakkını helal et bize" diye yazdı.