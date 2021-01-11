Son dakika: 15 temmuz gecesi darbe twiti atan CHP'li İSBAK'a atandı!

İMAMOĞLU'NA ŞİKAYET ETTİLER

Tepkiler üzerine Saffet Dağbakan, profil fotoğrafında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çekilmiş fotoğrafı olan Twitter hesabını kapattı.

İmamoğlu yönetimi tarafından işten çıkarılanlar ise "İBB mağdurları" adıyla yaptıkları paylaşımlarda "Sayın Başkan ne zamandan beri darbeye sevinecek kadar alçalan bu şahısları İBB bünyesinde çalıştırmaya başladınız! Korkunca hesabı kapattı. Böyle ödlek adamlar ile yol yürünmez! Bir şey yazıyorsan arkasında duracaksın", "Bu arkadaşa bu bilgi nereden gelmiş? Sayın Cumhurbaşkanımızın darbeciler tarafından gözaltına alındığını kim söylemiş? Ya siz sorun yada biz soralım hesabını!" şeklinde mesajlar yazdı.