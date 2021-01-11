Son dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın rüşvet davasında yeni gelişme! CHP'li vekil: Bunlar bizden, görmezden gel

300 MİLYON LİRALIK YOLSUZLUK İDDİASI

Mahkeme kararıyla 2019 yılında Ceyhan Belediyesi'nin imar planının iptal edildiği, yeni imar planı hazırlanması gerektiği, ancak buna rağmen belediyece eski imar kanununa göre rüşvet karşılığı 100'e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği, buna karşılık da 300 milyon TL'lik yolsuzluk yapıldığı belirtildi.

İmara aykırı olduğu öne sürülen işletme sahiplerinin, eski başkan Kadir Aydar'a yönlendirildiği, Ceyhanspor'a bağış ya da kreş yapımına destek adı altında para alındığı, ancak bu paraların kulübün ya da belediyenin kasasına girmediği iddia edildi.