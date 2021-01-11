Tarihçi Filiz Çağman vefat etti! Topkapı Sarayı'nın emektarıydı

Türkiye'nin kültür ve sanat tarihine hayatını adayan sanat tarihçisi Filiz Çağman vefat etti.

Topkapı Sarayı'nın eski müdürü, dünyaca ünlü tarihçi, el yazması ve minyatür sanatı uzmanı Filiz Çağman, 1997-2005 yılları arasında Topkapı Sarayı Müze Müdürü olarak görev yaptı. Çağman görev yaptığı dönemde, sarayın büyük onarımını ve yeniden yapılandırılmasını da sağlayan isimlerden biri olmuştu.

Müze müdürlüğü sırasında Topkapı Sarayı'nın diğer bölümlerindeki koleksiyonlar üzerinde uzun yıllar çalışarak birçok eserin tanınmasını sağladı. 2001 yılında İspanyol "Anticuarios Reales Atarazanos" Vakfı tarafından altın madalya ödülüne layık görüldü. 2002'de Topkapı Sarayı Müzesi'ne "Tarihi ve Kültürel Miras" alanında Vehbi Koç Ödülü'nü kazandırdı. Topkapı Sarayı müze müdürlüğünden emekli olduktan sonra Sakıp Sabancı Müzesi danışmanı olan Çağman, Londra Kraliyet Sanat Akademisi'nde Ocak 2005'te açılan ve büyük ilgi gören "Türkler: Bin Yılın Yolculuğu 600-1600" başlıklı serginin küratörlüğünü Nazan Ölçer ve David Roxburgh ile birlikte yaptı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çağman'ın vefatıyla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajında, "Topkapı Sarayı Müzesi müdürlerimizden Filiz Çağman'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Kültür hayatımıza ve müzeciliğimize önemli katkılarda bulunan merhumeye rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz" dedi. Edirne'de yaşamını yitiren Çağman 81 yaşındaydı.