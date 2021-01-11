Telegram nedir, kimin ve güvenli mi? Telegram nereden indirilir, nasıl kullanılır ve ücretli mi? İşte Telegram hakkında tüm bilgiler...

Telegram uygulaması, WhatsApp'ın aldığı skandal sözleşme kararının ardından büyük ilgi gördü. Veri gizliliğini düşünen milyonlarca kişi, WhatsApp'ı terk ederek alternatif ve daha güvenli olan mesajlaşma uygulamalarına yönelmeye başladı. Bunların başında ise Telegram geliyor. 14 Ağustos 2013 yılında piyasaya sunulan uygulamanın mobil ve masaüstü olmak üzere iki sürümü bulunuyor. Telegram grupları aracılığıyla birden çok kişinin olduğu görüşmeler yapılabileceği gibi, tekli görüşmeler de gerçekleştirilebiliyor.

TELEGRAM NEDİR, KİMİN VE GÜVENLİ Mİ?

WhatsApp'ın telefonlardan silinmesiyle beraber Telegram uygulamasına olan rağbet de yükseldi. Bu noktada, Telegram'ın özellikleri, sahibi ve güvenli olup olmadığı gibi birçok konu merak edilmeye başlandı. Peki, Telegram nedir, kimin ve güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır, nereden indirilir ve ücretli mi?

İşte, Telegram'ın sahibi, özellikleri ve diğer merak edilen soruların yanıtları;