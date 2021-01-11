Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Tüm okullarda İstiklal Marşı okunacak

Tüm okullarda okunacak

ANKARA
Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Tüm okullarda İstiklal Marşı okunacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden bugün saat 10.00'da yöneticiler ve görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik için davet edilmelerini istedi.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'nın salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığına dikkat çekildi. Bakan Selçuk'un bugün saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla Bakanlık binasında bayrak törenine katılacağı da duyuruldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüm okullarda İstiklal Marşı okunacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA