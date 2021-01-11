Tüm okullarda İstiklal Marşı okunacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden bugün saat 10.00'da yöneticiler ve görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik için davet edilmelerini istedi.MEB'den yapılan yazılı açıklamada, her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'nın salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığına dikkat çekildi. Bakan Selçuk'un bugün saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla Bakanlık binasında bayrak törenine katılacağı da duyuruldu.