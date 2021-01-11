Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın önceki gün Twitter hesabında 'Okyanus ortasında da umudun adı Türkiye' başlığıyla paylaştığı mesaj, Türkiye'nin 8 bin km ötedeki nefes kesen sağlık operasyonunu gün yüzüne çıkardı. SABAH, 'Vatandaşı neredeyse Türkiye orada' dedirten müthiş operasyonun detaylarına ulaştı.2019'da eşinin böbreğinin kendisine nakledilmesiyle hayata tutunan elektrik zabiti Turan Altun, Nilüfer Sultan gemisi ile Hint Okyanusu'nda seyrüsefer halindeydi. 9 ay önce yaşanan olayda, Çin'den çıkan ve 12 gündür yolda olan geminin seferi, koronavirüs salgının patlak vermesiyle limanlarda alınan tedbirler nedeniyle uzadı. Normal sefer süresi boyunca kullanacağı kadar ilacı yanına alan Altun gecikmeler nedeniyle zor durumda kaldı. Kızı Tuğçe Altun, hayatı tehlikeye giren babası için Dışişleri Bakanlığı'yla temasa geçti. Bakanlıktaki kriz masası oluşturuldu. Geminin geçen 20 Nisan pazartesi sabaha karşı Malezya'daki Port Klang Limanı'na uğrayacağı ve bu sırada ilaçları teslim alabilmek için sadece birkaç saatlik süresinin olacağı öğrenildi. Ancak hayat kurtaracak ilaçları Malezya veya çevre ülkelerden bulmak mümkün değildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın talimatlarıyla ilaç derhal Türkiye'den temin edildi. İlaçlar normalde mümkün olmayan bir hızla, diplomatik kargo uçağıyla Malezya'daki Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne gönderildi. Büyükelçi Merve Sefa Kavakçı 19 Nisan Pazar günü akşamüstü ilaçları teslim aldı. Nefes kesen operasyon 20 Nisan Pazartesi günü sabah 05:00'te Altun'a ilaçların tam vaktinde teslim edilmesiyle son buldu.Kargoyu alan gemi kaptanı Emre Algül, ilaçlarla birlikte Altun'un fotoğrafını paylaşarak "Okyanusun ortasındaki vatandaşına bile sahip çıkan devletimize teşekkür ederiz. Bu süreçte bize her türlü yardımı yapan başta Kuala Lumpur Büyükelçiliği Müsteşarı olmak üzere tüm elçilik ve Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" mesajını paylaştı.Pandemi döneminde Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını hiç sahipsiz bıraktı. 2020 yılında, 1 milyon 566 bin 834 konsolosluk işlemi gerçekleştiren Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezinde ise 621 bin 154 telefon aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran şunları söyledi: Covid-19 pandemisinin dünya çapında yayılım hızının artmaya başlamasıyla birlikte o sırada farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini birinci önceliğimiz olarak belirledik. Dünyanın farklı yerlerindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla tek tek ilgilendik. Bu süreçte yardımına koştuğumuz vatandaşlarımızdan bazılarının durumu hayati önem taşıyor ve çok incelikli çözümler geliştirmeyi zorunlu kılıyordu.