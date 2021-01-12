Eren Operasyonlarına ‘Ayşe anne’den dua

Terör Örgütü PKK'nın bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık" açıklamasının ardından kamuoyuna duyurulan Eren Operasyonları sonrası şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül oğlunun mezarı başında giderek oğluna müjdeyi verdi. Anne Ayşe Bülbül, "Bu operasyonlar benim yüreğime su serpiliyor, acımı hafifletiyor. Devletimiz yavrumu unutmadı, unutturmayacak olması beni gururlandırıyor. Operasyonlara oğlumun isminin verilmesi beni çok mutlu etti." dedi.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Eren' ismi verilen operasyonlardaki askerlere, oğlunun mezarı başında dua eden anne Bülbül, "Allahım, onların ayağını taşa değdirmesin, burunlarını bile kanatmasın. Benim yavrumun ve tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmasınlar inşallah. Allahım, onları ailelerine bağışlasın. Sadece Eren'in değil tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmasınlar. Oğlum şehit olalı 3,5 yıl geçti. Ama bana 50 yıl gibi geliyor. Bu şehit analarının ne günahı vardı? Şehitlerimizin kanını yerden bırakmayan Mehmetçiklerimize buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Devlet büyüklerimizden, devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.