Evlatlarımızı kurtaracağız

Terör örgütü PKK'nın yıllardır HDP aracılığıyla bölgedeki çocukları zorla kaçırarak dağa götürmesine ailelerin isyanı gün geçtikçe artıyor. PKK'nın elindeki çocuklarını almak için 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, Şırnak ve Hakkari'de de aileler PKK ve HDP'ye karşı seslerini yükseltiyor. Hakkari HDP il binası önünde eylem başlatan 15 aile, çocuklarını PKK'nın elinden almakta kararlı. SABAH'a konuşan gözü yaşlı aileler yaşadıklarını anlattı:Mehmet Sıdık Çiftçi (38) zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi'nin Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Soğuksu köyünden 5 yıl önce PKK'lılar tarafından kaçırıldığını ifade etti. Çiftçi, "Kardeşim kaçırıldığında 15 yaşındaydı. Fizik tedavi için sürekli merkeze gider gelirdi. Köye gelip zorla kaçırdılar kardeşimi. Teröristler yıllar önce de babamı kaçırdı. Yüklü miktarda para istediler. Elde avuçta ne varsa satıp babamızı kurtardık. Daha sonra da kardeşimi kaçırdılar. Bunlara dayanamayan annem ve kız kardeşim de üzüntüden kalp krizi geçirip öldü" diye konuştu.Aysel Bozkurt (38), PKK tarafından kaçırılan 17 yaşındaki kuzeni Süleyman Çetinkaya için eylem yaptığını belirterek, "Kuzenim 30 Ağustos 2019'da kayboldu. 3 gün sonra Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi başlattık. Eylemi başlatmamızın ardından kuzenim telefon açıp Suriye'de olduğunu, kaçırıldığını söyledi. PKK anneleri mezar taşlarına bakmaya mahkûm etti. HDP Kürt çocuklarını altın tepside PKK'ya sunuyor. HDP ve PKK 30 yıldır bize 3 şey öğretti. Birincisi çocuklarımızı kaçırıp dağa göndermeleri, ikincisi çocuklarımızın zihinlerini yıkayarak eline taş ve molotof vererek sokağa dökmesi, üçüncüsü ise annelerimizi mezar taşlarına bakmaya mahkûm etmesi. HDP'nin bize verdiği tek şey bu. Tek siyasetleri bu, Kürt halkına soykırım yapmak" dedi.68 yaşındaki Esmer Koç ise 7 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylem yaptığını belirterek, "Kızım 4 kişi tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Kızımı kandıran HDP'liler şu an Van'da cezaevinde. Ben yıllardır kızımın hasretini çekiyorum. Buna sebep olanlar da cezalarını çeksin istiyorum. HDP'li milletvekillerinin çocukları dağda ölmüyor, neden bizim fakir ve fukaranın çocukları dağda ölüyor. HDP neyse PKK da odur. Ölene kadar HDP'nin peşindeyiz. Kızım 15 yaşında engelli bir kızdı. Engelli bir kız çocuğunun dağda ne işi var" diye konuştu.