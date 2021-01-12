Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İBB 15 Temmuz Gazisi’ni ekmeğinden etti

İBB Gazisi’ni ekmeğinden etti

(İBB) gazisi ’ı uyguladığı mobbingle zorla istifa ettirdi.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 13.1.2021 01:10 ABONE OL
İBB 15 Temmuz Gazisi’ni ekmeğinden etti

İntikam siyasetine ve işçi kıyımına hız kesmeden devam İBB yönetimi FETÖ'nün hain darbe girişimine direnen ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şerefli Türk askerinin kıyafetlerini giyerek halka kurşun sıkan FETÖ'cülere karşı direnen Mustafa Kürşat Yıldırım'ı zorla istifa ettirdi.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

İBB iştiraki İSPARK A.Ş'de müdür olan Yıldırım, yeni İBB yönetimi tarafından sürekli mobbinge maruz kaldı. İlk önce kanuna aykırı şekilde görevi düşürülerek uzman yapıldı. Daha sonra da mobbin ve yıldırma politikası ile sürgünlere maruz bırakıldı.

İBB yönetimi tarafından uygulanan baskılara ve psikolojik şiddete daha fazla dayanamayan 15 Temmuz Gazisi Yıldırım bugün İBB'den istifa etti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da "Gazimize saygınız yok bari sözünüze, kendinize saygınız olsaydı" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İBB 15 Temmuz Gazisi’ni ekmeğinden etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA