İBB ve USTDA arasında ikinci hibe anlaşması! İstanbul’un verileri ABD’ye ikinci kez satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA), "İstanbul Dijital Dönüşüm Projesi"nde de iş birliğine gitti. İBB ve USTDA arasında imzalanan yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması için sanal ortamda imza töreni düzenlendi.

TOPLANTI TELEKONFERANSLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na; Genel Sekreter Can Akın Çağlar, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Öztürk, Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka eşlik etti. ABD heyeti ise Ankara Büyükelçisi David Satterfield, İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve USTDA Direktörü Todd Abrajano öncülüğünde, toplum 11 kişilik bir heyetle sanal toplantıya katılım sağladı.

DİJİTAL VERİLER ABD'Lİ ŞİRKETE GÖNDERİLECEK

İmza öncesinde ilk konuşmaları, sırasıyla USTDA Direktörü Abrajano ve Büyükelçi Satterfield yaptı. Satterfiel ve Abrajano, konuşmalarında, İBB ile yapacakları iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İmamoğlu da İstanbul'un geleceği açısından çok değerli bir projenin altına imza atmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

1 MİLYON DOLARLIK HİBE ANLAŞMASI İMZALANDI

Konuşmaların ardından, İBB Başkanı İmamoğlu ve Büyükelçi Satterfield ile USTDA Direktörü Abrajano arasında "İstanbul Dijital Dönüşüm Projesi" için yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması imzalandı.

İBB ve USTDA arasında, daha önce de 22 Eylül 2019'da, İstanbul trafiğini rahatlatmak, toplu taşıma güzergah ağını verimli hale getirmek, ortalama seyahat süresini ve trafik sıkışıklığını azaltmayı amaçlayan "İstanbul Ulaşım ve Trafik Mükemmeliyet Merkezi Projesi"nde kullanılmak üzere, 5 milyon 117 bin 887 dolarlık hibe anlaşması imzalanmıştı. İmzalanan anlaşma ile İstanbul ve İstanbullun tüm dijital verileri ABD'li şirkete gidecek. Daha önce imzalanan anlaşma ile de akıllı şehir kapsamında kritik ve stratejik öneme sahip ulaşım, çevre, sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim gibi alanlarda birçok veri üreten İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin verilerinin Türkiye'de kalması, veri gizliliği ve siber saldırılar gibi konular açısından yurtdışı menşeili bir firma ve ajans ile yapılan işbirliği Türkiye açısından kritik seviyede riskleri de beraberinde getiriyor.