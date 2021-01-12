İstanbulkarta HES kodu tanımlatmak için İBB iletişim noktalarına akın etti

İstanbulKart'a HES kodu tanımlama işlemlerinin 15 Ocak'ta sonlanacak olması ve 15 Ocak tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarının kullanılamayacağından dolayı İBB iletişim noktalarında yoğunluk oluştu. İstanbul Kartlarına HES kodlarını tanımlatamayanlar Karaköy'deki İstanbul Kart ofislerine müracat ettiler. İstanbul kartlarına HES kodu yükletemeyen ve akıllı cep telefonu olmadığı için yükleme yapamayan ve yapmak isteyenlerinde sistemin bazı kartlarda hata vermesi nedeniyle İBB İletişim Noktaları'nda yoğunluğun oluşmasına neden oldu. Vatandaşın yoğunluk oluşturması nedeniyle sosyal mesafesiz sıralar uzayıp gitti.



İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı koordinesinde toplu taşımada Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi de genelge kapsamında yaptığı çalışma ile HES Kodunu İstanbulKart'lara tanımlanmasını istedi. 15 Ocak'ta son bulacak tanımlama sonrasında HES kodunun işlenmediği İstanbulKart'lar toplu taşımada kullanılmayacağı gibi geçerli de olmayacağı duyuruldu.



KİŞİYE ÖZEL İSTANBUL KART İÇİN BAŞVURDULAR



İstanbul'da toplu taşımada anonim kartların kullanma oranı yüzde 76 iken kişiye özel İstanbulKart kullanım oranın düşük olmasından dolayı İBB tarafından getirilen HES kodu tanımlama zorunluluğu ile anonim kartların yerine kişiye özel İstanbul kart oranlarının artması bekleniyor. Kişisel İstanbulkart almak isteyenler bir fotoğraf ile iletişim noktalarına başvuruyor.



SİSTEM HATA VERİYOR VATANDAŞ İLETİŞİM NOKTASINA GİDİYOR



15 Ocak itibari ile son bulacak İstanbulKart'a HES kodu tanımla işi nedeniyle İBB iletişim noktalarında ise kuyruklar oluştu. İstanbulkart'a HES kodu yüklemesini bilmeyenler ve yapmak isteyenlerinde Sistemsel arıza nedeniyle de vatandaşların hata kodu alması iletişim noktalarındaki yoğunluğun artmasına neden oldu. Saatlerce sırada bekleyenler işlerini son güne bırakmamak için sabit iletişim noktalarına başvurarak bir fotoğraf ve aldıkları HES kodları ile İletişim noktalarına başvuruyor. Buradaki görevliler İstanbul kartlarını bir fotoğraf ile Özelİstanbul karta dönüştürüp HES kodu ve verilen kimlikle yeni kartlara yükleme yapıyorlar.



İstanbulkarta HES yüklemek için Karaköy'deki iletişim noktasına gelen Bakkallık yapan İsmail Çakır, "15 Ocakta toplu taşıma araçlarına HES kodu olmayanların alınmayacağını duyduktan sonra İstanbul kartıma HES yükletmek için sabah erken saatlerde geldim. Benim HES kodumda yoktu. Telefonla da yapamadığım için çevremdeki vatandaşlardan yardım alarak HES kodu aldım. İstanbulkarta yüklemek için Karaköy'deki Kart merkezine geldim. Yükleme uygulamasını tam olarak yapamadım. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra görevliye önce kimlik kartımı sonra HES kodumu ve bir adet fotoğraf verdim. Görevli yeni özel İstanbulkart'a HES'i yükledikten sonra yeni kartımı teslim etti. Şimdi rahatlıkla toplu taşımalara binebilirim" dedi.



TELEFONU VE HES'İ OLMAYANLARLA SOFÖRLER ARASINDA SORUN YAŞANACAK



64 yaşında olmasına rağmen yıllık olarak bakıldığı için 65 yaş olarak bakılıp otobüse alınmamaya çalıştığını belirten Mustafa Altıparmak ise , "Pandemi nedeniyle 65 yaş ve 20 yaşın altına toplu taşıma yasağı vardı. Ben 64 yaşındayım ve 65 yaşına aylar varken yıllık olarak görülerek otobüs şoförü binemeyeceğimi söyledi. Kısa bir tartışmadan sonra ayların hesaplanmamasından dolayı bir yanlışlık olduğu belirtilerek otobüse binebildim. Fakat İstanbulkart'a 15 Ocaktan itibaren HES'ler yüklenmediği taktirde binemeyeceğimiz açıklandı. Bizde beceremediğimiz için çocuklarımızın ve eş dostun yardımıyla HES kodunu aldık. Fakat İstanbulkarta işletemedik. O yüzden Karaköy'deki kart merkezine gelerek işlemleri yaptırdık. Peki telefonu olmayan ve HES kodu alamayanlar 15 Ocaktan sonra ne yapacak. Soförlerle vatandaşlar arasında istenmeyen durumlar yaşanacak" dedi.



İSTANBULKARTA HES KODU NASIL YÜKLENİYOR



İstanbulkarta HES kodu yüklemek için telefona veya bilgisayarın arama kısmına İstanbulkart HES kodu eşleştirme yazan arama kısmına basılıyor. Burada çıkan TC numarası, Ad soyad , doğum tarihi, mail adresi, kartın arka yüzündeki 04 ile başlayıp 80 ile biten 14 haneli numara giriliyor. Telefon numarası ve HES kodunu girdikten sonra telefona gelecek doğrulama kodunu en alttaki haneye girdikten sonra kaydetle karta HES kodu tanımlanıyor.