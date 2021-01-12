MUSKİ su faturalarında acımıyor: 19.90 lira kullanıma 89.85 TL fatura

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından gönderilen faturalar tepkiye neden oluyor. Milas'ta bir aileye, kullandığı 19.90 lira su bedeline karşılık 89.85 fatura gönderildi.

İNSAFA DAVET ETTİ



Muammer ve Tuğba Atilla çifti gelen faturaya isyan ederek belediyeyi insafa davet etti. Çift faturalarını sosyal medyada yayımlayarak altına,

"Biz 4 kişilik bir aileyiz, anne baba 2 küçük çocuk. Muğla Milas da yaşıyoruz. Malum zor bir dönemden geçiyoruz. Biz 'tasarruf edelim' diyoruz. Her yerden harcamalarımızı kısıtlıyoruz, ihtiyacımızı ihtiyaç olduğu kadar harcamaya çalışıyoruz. Ama... Bugün gelen su faturasında belediyemizin yanımızda olmadığını bir kerede daha anlamış oldum. 19.90 liralık su harcamamıza rağmen 89.85 lira faturamız gelmiş. Neyin bedelini ödüyoruz anlamış değiliz. Boşa akan suyun mu? Yoksa alınan yeni çöp kamyonun parasını mı? Biz evde 1 ay durmasak fatura kaç para gelir merak konusu. Galiba alırlar bizden evde durmadığımız halde. Para neden çıkacak yoksa belediyenin parası yanımızda olan, halkını düşünen, milleti seven başkan istiyoruz. Ne zaman dediler 'Mart'ın sonu bahar' o günden beri göremedik baharı. Bize mevsim hep kış. Umarım adalet yerini bulur da bizi sömürmeye devam etmezler. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.