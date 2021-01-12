Prof. Dr. Sıddık Yarman'dan önemli bilgiler! WhatsApp sözleşmesi imzalamalı mı, imzalamamalı mı?

Yarman yaptığı son dakika açıklamada şunları kaydetti: "Bilgilerimiz, konuşmalarımız güvenlik altında mı? Bu ve buna benzer soruların cevapları hiç de karmaşık değil. Şu anda tüm dünyada kullanılan telefon haberleşme sistemleri standart kodlama protokollerine dayalıdır. Yani gerek ses gerek görüntü gerek de text haberleşmeleri standart oldukları için herkes tarafından dinlenebilir. Bu kodlama sistemleri aslında internet ile ilgilenen herkes için açıktır. Durumu bu konudan ele aldığımızda haberleşme sistemlerinin tamamı kolayca dinlenmeye açıktır diyebiliriz.
Şifreleme: Dinlenmesini istemediğimiz haberleşmeler için şifreleme teknikleri kullanılır. Günümüzde şifreleme ve kriptografi eş anlamlı kullanılmaktadır. WhatsApp, Telegram, Signal uçtan uça şifreleme yaptıklarını söylemektedirler. Bu uçtan uca şifreleme yapıları özünde kullanıcıdan bağımsız, şirketlerin bağlantıları sağlarken haberleşme içeriğini güvende tutmak için kullandıkları yapılardır. Ancak şifreleme yapıları günümüzde kullanılan süper bilgisayarlar ve kuantum bilgisayarlar tarafından kırılabilmektedir.
SON DAKİKA HABER: ŞANTAJ YAPABİLİYORLAR
Tüm dünyada örgütlenen çete yapıları vardır. Bu çete yapıları sadece sokaktan devlet yapılarına örgütlenmekle kalmayıp devlet yapılarının içine de sızmışlardır. Devletin iradesine rağmen devletin kontrol etmiş olduğu haberleşme yapılarını kırarak herkese müdahale etmeye başlamışladır. Bunun örneklerini son yıllarda sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir tarafında görmeye başladık. Bu çeteler haberleşme sistemlerinden elde ettikleri verileri kullanarak birçok iş adamına, siyasetçiye dönük şantajlar yapmışlardır. Bu adamların kimisini koltuklarından kimisini parasından kimisini de hem koltuk hem de parasından etmişlerdir.
İÇERİĞİ ELE GEÇİRMEYEN SİSTEM YOK DENEBİLİR
Bir uzman olarak söyleyebileceğimiz en temel gerçek şudur; standart kodlama sistemleriyle üretilen ve işletilen standart kripto yöntemleriyle içeriği gizli tutulmaya çalışan hiçbir haberleşme sistemi güvenli değildir. Açık kaynaklardan WhatsApp, Signal, Telegram'ın haberleşme hatları üzerinde kullanılan yapılarına yönelik her türlü bilgiye ulaşmak zorda olsa mümkün. Bugünkü yapıda bilgi güvenliği açısından içeriği ele geçirmeyen hiçbir haberleşme sistemi mevcut değildir denilebilir.
Gelelim şimdi kişisel bilgilerin haberleşme sistemleri üzerinden paylaşılmasına; hepimiz biliyoruz ki hangi haberleşme sistemini kullanırsak kullanalım konuşurken ve yazarken hangi konu geçerse geçsin reklamı hemen yanı başımıza düşmektedir. Başka bir deyişle bizim haberleşme esnasında konuştuğumuz konular haberleşme sistemleri tarafından hemen analiz edilip ve reklamı önümüze gelmektedir.
Bu tür yapay zeka araçları kullanımı artık sıradanlaşmıştır. Ayrıca internet bankacılığı yaparken dahi banka bilgileri, kişisel bilgiler, kredi kartı bilgileri ister istemez yukarıda sözüne ettiğimiz çeteler tarafından kolayca ele geçirilebilmektedir. Bugünkü klasik haberleşme kaynakları ile işletilen ve iletilen alt yapılarda bilgi çalınması çok kolay hale gelmiştir. Bu tür klasik haberleşme yapılarına karşı bizim ön görebildiğimiz en güvenli haberleşme çözümü kullanıcı gruplarına özel tanımlanmış sistemler olmalıdır. Başka bir deyişle mevcut haberleşme standartlarından uzaklaşarak gruplara, kişilere özel haberleşme yapılarına yönelmektir. Aslında biz böylesi sistemlere gruba özel kurgulanan (closed door) haberleşme yapıları diyoruz.
KODLAMA ALTYAPISI
Son yıllarda bilim ve teknoloji camiasına yazmış olduğum makaleler ile sunduğum "SYMPES" adlı kodlama algoritması hem sesi hem video hem de text yapılarını kriptolamadan ama kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda kendini sürekli yenileyen bir yapıya sahiptir. Böylesi kodlama altyapıları ile çalışan haberleşme sistemlerine girmek pratik ifade ile neredeyse imkansızdır. Matematik karşılığı ise yani 0'dır.
Son dakika haberde artık dünya eski haberleşme kavramlarını bir tarafa bırakıp sadece kişi ve haberleşen gruplara göre yeniden yapılandırılabilen tüm haberleşme altyapılarıyla biçimlenecektir.
Günümüzde SYMPES kodlama altyapısıyla çalışan haberleşme sistemlerinin testleri devam etmektedir. Çok kısa bir zaman içinde SYMPES kodlama altyapısı ile çalışan sistemlerin tüm dünyada yaygınlaşması hedeflenmektedir."