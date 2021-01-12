Prof. Dr. Sıddık Yarman'dan önemli bilgiler! WhatsApp sözleşmesi imzalamalı mı, imzalamamalı mı?

SON DAKİKA HABER: ŞANTAJ YAPABİLİYORLAR



Tüm dünyada örgütlenen çete yapıları vardır. Bu çete yapıları sadece sokaktan devlet yapılarına örgütlenmekle kalmayıp devlet yapılarının içine de sızmışlardır. Devletin iradesine rağmen devletin kontrol etmiş olduğu haberleşme yapılarını kırarak herkese müdahale etmeye başlamışladır. Bunun örneklerini son yıllarda sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir tarafında görmeye başladık. Bu çeteler haberleşme sistemlerinden elde ettikleri verileri kullanarak birçok iş adamına, siyasetçiye dönük şantajlar yapmışlardır. Bu adamların kimisini koltuklarından kimisini parasından kimisini de hem koltuk hem de parasından etmişlerdir.





İÇERİĞİ ELE GEÇİRMEYEN SİSTEM YOK DENEBİLİR



Bir uzman olarak söyleyebileceğimiz en temel gerçek şudur; standart kodlama sistemleriyle üretilen ve işletilen standart kripto yöntemleriyle içeriği gizli tutulmaya çalışan hiçbir haberleşme sistemi güvenli değildir. Açık kaynaklardan WhatsApp, Signal, Telegram'ın haberleşme hatları üzerinde kullanılan yapılarına yönelik her türlü bilgiye ulaşmak zorda olsa mümkün. Bugünkü yapıda bilgi güvenliği açısından içeriği ele geçirmeyen hiçbir haberleşme sistemi mevcut değildir denilebilir.