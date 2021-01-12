Son dakika: ABD'den koronavirüs kararı!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 testi sonucu isteneceğini duyurdu.

NEGATİF TEST SONUCU İSTENECEK

CDC Direktörü Robert Redfield, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye hava yoluyla giriş yapan herkesten son 72 saat içinde yapılmış "negatif" test sonucu isteneceğini belirtti.

26 OCAK'TAN İTİBAREN HAYATA GEÇİRİLECEK

Uygulamanın 26 Ocak'tan itibaren hayata geçeceğini kaydeden Redfield, "Test tüm riskleri ortadan kaldırmaz, ancak bir süre evde kalmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi önlemlerle desteklendiğinde, seyahatlerimiz daha güvenli ve sağlıklı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 25 Aralık'ta İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip koronavirüs testlerinin negatif olması şartını getirmişti.