SON DAKİKA HABERLER: Deprem uzmanı Özmen uyardı! "Ankara zannedildiği gibi değil"

Son dakika haber: Doç. Dr. Bülent Özmen, önceki gün Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Doç. Dr. Özmen, depremin Ankara'nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda 'Çankırı Fayı' diye isimlendirilen Kalecik'ten Çankırı'ya doğru uzanan fayın en güney kısmındaki Elmadağ fay zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Bu bölgede zaman zaman bu büyüklükte depremler olduğunu kaydeden Doç. Dr. Özmen, "Geçtiğimiz yıl yine bu dönemlerde; 23 Ocak tarihinde aynı yerde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. Her ne kadar Ankara kent merkezinin altından geçen fay olmasa da hemen merkezin 30-40 kilometre ötesinde deprem üretme potansiyeli olan fayların olduğunu ve bunların da aktif olduğunu söyleyelim. Bu depremler bize uyarıda bulunuyor; 'ben de diriyim, aktifim, ilerleyen yıllarda daha büyük deprem üretme ihtimalim de var, bunları da göz önüne alın' diyor" ifadelerini kullandı.