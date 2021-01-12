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Valisi haklı çıktı... "Vali beye siyasi davrandın demek yanlış olur"

İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, çoğunluğunu partili üyelerinin oluşturduğu Plan Bütçe Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan ve Çanakkale Valisi tarafından hatalar ve süre aşımı nedeniyle ’na gönderilen "2021 Mali Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi" ile ilgili sessizliğini bozdu. Vali Aktaş tarafından tek tek yanlışların sıralandığı ve Meclise iade edilen bütçe ile ilgili partililerinin aksine daha ılımlı bir yaklaşım sergileyen Başkan Göğüsgeren, “Vali bey dialog kapısını hep açık tuttu. Gerek bana, gerek bütçe komisyon başkanına, gerekse CHP grup temsilcilerine süreçle ilgili değerlendirmelerini aktardı. Vali beye siyasi davrandın demek yanlış olur" dedi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:14 ABONE OL
Çanakkale Valisi haklı çıktı... Vali beye siyasi davrandın demek yanlış olur

Çanakkale'de çoğunluğunu CHP'li İl Genel Meclisi üyelerinin oluşturduğu Plan bütçe komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan ve köylerin ihtiyaçları sorulmadan hazırlandığı ortaya çıkan "2021 Mali Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi" Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından süre aşımına uğradığı gerekçesiyle ikinci kez imzalanmayarak İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın bu konuda sağduyulu yaklaştığını ve imzalamama gerekçelerini gerek plan bütçe komisyonuna gerekse yetkili arkadaşlara ilettiğini söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren, "Yaşananları trafik kazası olarak değerlendirebiliriz. Valimize "siyasi davrandın demek" uygun değildir" dedi.

HEPİMİZLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Vali Aktaş'ın diyalog kapısını hep açık bıraktığının altını çizen Başkan Göğüsgeren "Vali bey meclis başkanı olmam itibariyle bu konudaki düşüncelerini benimle paylaştı. Ayrıca bütçe komisyonu başkanımız ve CHP grup temsilcileri ile tek tek görüştü. Vali bey bütçe konusunda aynı düşüncelere sahip olmasa da diyalog kapısını hep açık tuttu. O nedenle onu hedef göstermem yanlış olur" dedi.

TEKRAR GÖRÜŞEBİLİRDİK

İçişleri bakanlığından gelecek sonucu beklediklerini belirten Başkan Göğüsgeren, konuşmasını şöyle tamamladı: "İçişleri Bakanlığı ya meclisin gönderdiği bütçeyi kabul edecek ya da yetkiyi Valiliğe bırakacak. Valimizin uyarılarını dikkate alıp bütçede küçük rötuşlar ve düzenlemeler yaparak bütçeyi uygulamaya geçirebiliriz."

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Çanakkale Valisi haklı çıktı... "Vali beye siyasi davrandın demek yanlış olur"
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