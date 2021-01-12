Çanakkale Valisi haklı çıktı... "Vali beye siyasi davrandın demek yanlış olur"

Çanakkale'de çoğunluğunu CHP'li İl Genel Meclisi üyelerinin oluşturduğu Plan bütçe komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan ve köylerin ihtiyaçları sorulmadan hazırlandığı ortaya çıkan "2021 Mali Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi" Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından süre aşımına uğradığı gerekçesiyle ikinci kez imzalanmayarak İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın bu konuda sağduyulu yaklaştığını ve imzalamama gerekçelerini gerek plan bütçe komisyonuna gerekse yetkili arkadaşlara ilettiğini söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Sadık Göğüsgeren, "Yaşananları trafik kazası olarak değerlendirebiliriz. Valimize "siyasi davrandın demek" uygun değildir" dedi.

HEPİMİZLE TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Vali Aktaş'ın diyalog kapısını hep açık bıraktığının altını çizen Başkan Göğüsgeren "Vali bey meclis başkanı olmam itibariyle bu konudaki düşüncelerini benimle paylaştı. Ayrıca bütçe komisyonu başkanımız ve CHP grup temsilcileri ile tek tek görüştü. Vali bey bütçe konusunda aynı düşüncelere sahip olmasa da diyalog kapısını hep açık tuttu. O nedenle onu hedef göstermem yanlış olur" dedi.

TEKRAR GÖRÜŞEBİLİRDİK

İçişleri bakanlığından gelecek sonucu beklediklerini belirten Başkan Göğüsgeren, konuşmasını şöyle tamamladı: "İçişleri Bakanlığı ya meclisin gönderdiği bütçeyi kabul edecek ya da yetkiyi Valiliğe bırakacak. Valimizin uyarılarını dikkate alıp bütçede küçük rötuşlar ve düzenlemeler yaparak bütçeyi uygulamaya geçirebiliriz."