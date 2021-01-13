2 bin 400 grostonluk gemi, parça parça kesilip su altından çıkartılıyor





PARÇA PARÇA KESİLİP ÇIKARTILIYOR



O günden bu yana kaderine terk edilen geminin parça parça kesilerek su altından çıkarılması için çalışma başlatıldı. Endüstriyel dalgıçların sualtı metal kesme makineleriyle parçalara ayırıp, vinçlerle su üstüne çektikleri metal yığınları, motorlu dubalara yüklenerek limana çekiliyor. Pas tutmuş ve çürümüş gemi parçalarının devasa büyüklükleri ise dikkat çekiyor. Geminin tamamen parçalanıp karaya çıkartılma çalışmalarının 2-3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.