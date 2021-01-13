AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: İBB’de zulüm var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bugüne kadar 16 bin İBB personelini işten çıkartmış, bu işten çıkartmalarda çeşitli yöntemler uygulanmıştı. İşten çıkarılan personellerden bazıları mobbinge maruz bırakıldığını bazıları ise kendisine iftira atılarak işten çıkarıldığını ifade etmişti.

15 TEMMUZ GAZİSİ MOBBİNGE MARUZ KALDI, İSTİFA ETTİRİLDİ

15 Temmuz Gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSPARK A.Ş'de müdürken, kanuna aykırı bir şekilde uzmanlığa düşürüldü. Yıldırım, uğradığı mobbing sonucu ise istifa ettirildi. Sosyal medyada 15 Temmuz gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'a destek mesajları atıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da gaziye yapılan mobbingle alakalı bir açıklama yayınladı.

İBB'NİN BİR GAZİYE REVA GÖRDÜĞÜ ZULÜM

Şenocak, sosyal medya hesabından İBB, İspark AŞ'de müdür olan 15 Temmuz Gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ı önce uzmanlığa indirdi, sonra mobingle istifa ettirdi. Herkesi kucaklayacağız diye oy isteyenlerin, bir gaziye reva gördüğü zulüm CHP'li İBB'ye yakışsa da insanlığa yakışmıyor. Yazıklar olsun. İBB'de zulüm var" ifadelerini kullandı.