Ak Parti Kırşehir 7. Olağan Kongresi

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı görevine Seher Ünsal getirildi. Tek liste ile gidilen seçimde Seher Ünsal Ak Parti'de Kırşehir'in ilk, Türkiye'nin ikinci kadın il başkanı oldu.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresine Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Ak Parti milletvekilleri ve partililer katıldı.

"TACİZLERİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Programda konuşma yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP'nin taciz skandallarının üstünü örtmeye çalıştığını söyledi. Sarıeroğlu: "Tacizlerin, tecavüzlerin, istismarların yaşandığı bir CHP var. Bunların üzerini kapatmak için Cumhurbaşkanımız üzerinden çamur siyaseti yapıyorlar. Ne Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını hak ediyor ne de CHP seçmeni böyle bir genel başkanı hak ediyor. Bu ülke her şeyin olduğu gibi muhalefetin de en iyisini hak ediyor. Ama hiçbir projesi olmayan, çözüm üretmeyen sadece iftira atan ve yalan söyleyen muhalefet anlayışının bu millete verecek hiçbir şeyi yoktur. Bunlara en büyük cevabı vatandaşlarımız sandıkta verecektir." dedi.

"HEYKEL AÇILIŞINI HİZMET SANIYORLAR"

CHP'li belediyelerin proje üretemediğini belirten Sarıeroğlu, "Belediyeye gelince ilk yaptıkları iş binlerce kişiyi işten çıkarmak oldu. Hesap yapmayı, proje ve iş yapmayı bilmiyorlar. Taş üstüne taş koyamıyorlar, boş laf üstüne boş laf konuşuyorlar. Çeşme açılışını, heykel açılışını hizmet sanan bir anlayışları var. Bizim yaptığımız yatırımları anlamalarının imkânı yok. Ayasofya'nın yıllar sonra zincirleri kırıldı, yılbaşında felaket olarak manşetlere taşıdılar. Bunların bu milletin değerleriyle, inançlarıyla kavgası var. Allah bunlara fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.