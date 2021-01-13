Biri bitti, öteki başladı! İşte ekranların yeni Adnan Oktar adayı

Televizyon ekranlarında skandal yayınlara imza atan ve karıştığı birçok suçla tutuklanan Adnan Oktar, 1075 yıl hapis cezası aldı. Tam Oktar'dan kurtulduk derken yerini doldurmaya niyetli bir isim sosyal medyada öne çıktı. Çıktığı televizyon programlarında izleyicilerin dini hassasiyetini istismar ederek kazanç elde eden Mücahid Han adlı şahsa birçok kişi tepki gösteriyor. Sosyal medyada yeni Adnan Oktar olarak tanımlanan Han'ın cincilik, kısmet açıcılığı yaptığı belirlendi. Bu duruma tepki gösterenlerin arasında Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç'te yer alıyor.

"TOPLUMDA İNFİAL OLUŞTURUYOR"

Sosyal medya hesabında "şikâyetçiyim" başlığı ile yaptığı paylaşımda Musa Bilgiç şu ifadelere yer verdi: "Televizyon kanallarında resmen cincilik, kısmet açıcılığı yapılıyor, ne peygamberimizin nede sahih İslam alimlerinin yapmadığı bir yöntemle telefonla bağlanan kişilere anne ismi soruluyor, biraz numaradan bekleyip güya Cinler kulağına istihbarat getirdikten sonra senin üzerinde büyü var kardeşim, hem de yedi defa büyü yapılmış büyüyü yaptıran kişide bir kadın o kadının isminin içerisinde M harfi var diyerek ipucu veriyor. Peki soruyorum bu kişi yakınlarındaki isminin içinde M harfi bulunan bir kadına sataşsa veya o kişiye öfkeyle zarar verse veya sen bana büyü yaptırmışsın, düzenimi bozup hayatımı allak bullak etmişsin ben baktırdım Hoca öyle söyledi diyerek öfkeyle o kişiyi öldürse yazık değil mi?"

"İSLAM DİNİNİ BİLİMSELLİKTEN UZAK VE ZAVALLI OLARAK GÖSTERİYOR"

Mücahid Han'ın asıl maksadının ticari kazanç elde etmek olduğunu belirten Bilgiç: "Bu ekrandaki rengârenk kostümlerle çıkan tavus kuşu kılıklı herifler üç kuruş para kazanma uğruna bunun hesabını verebilecek mi? Yüce dinimizi ve mensuplarını cincilik büyücülük sarmalında hayat süren bilimsellikten uzak zavallılar olarak göstermek anlamına gelmiyor mu bu tür programlar? Bu türdeki ticari rantsal amaçlı kurulmuş Din istismarına sebebiyet verecek milyonlarca insanın seyredip aradığı, güya hizmet aldığı şeylere niçin müsaade ediliyor. Ayrıca bu adamın Instagram'da 117 bin takipçisi var. Diğer sosyal medya mecralarına bakamadım" şeklinde konuştu.

"ADNAN OKTAR TÜRÜ REZİLLİKLER YERİNE DİYANET TV'Yİ İZLEYİN"

Bu tarz kişilerin izleyicilerin gözünü boyadığını söyleyen Bilgiç: "Mühim bir ölçü veriyorum bir adam allı yeşilli ne kadar rengârenk kıyafetlerle, kostümlerle meydana veya ekrana çıkıyorsa sahteliği o kadar fazladır, göz boyama derdindedir. Çünkü İslam sadeliği emir buyuran fıtrata uygun bir dindir. Ben şahsen bunların hepsinin RTÜK tarafından sonlandırılması taraftarıyım. Ülkemizde Adnan OKTAR türü rezilliklerin cezası iş işten geçtikten sonra mı verilecek? Eğer ekran üzerinden sağlam sahih bir Dini bilgilendirme almak istiyorsanız hiç böyle şeylerin reklamı olmayan Diyanet TV izlemenizi tavsiye ederim" diye konuştu.

"KOMİSYON KURMAK, ŞARLATANLIKLARIN SON BULMASINA VESİLE OLACAKTIR"

Din adına konuşanların ilmi tahsil ve yeterliliklerinin mutlaka sorgulanması gerektiğini vurgulayan Bilgiç: "Din İşleri Yüksek Kurulu veya RTÜK bünyesindeki Dini sahada otorite olan bir komisyon oluşturmak, halkımızı manen ve ruhen ifsat eden bu kişi program ve yayınlarının teşhir edilmesi ve yasaklanması, halkın gerçek dini bilgi kaynaklarına ulaşımına engel olacak bu tür şarlatanlıkların son bulmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YOĞUN TEPKİ

Bazı tematik kanallarda canlı yayınlar yapan Mücahid Han adlı şahsın daha önce RTÜK'ten ceza aldığı ortaya çıktı. Aldığı cezalara rağmen hem televizyonda hem de sosyal medyada yayınlarına devam eden Han'a birçok kişi tepki gösterdi. İşte sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları:

Halil Fıngaloğlu: "Halkımızı suiistimal ediyorlar bu tarz yayınların önüne geçilmesi için RTÜK de Diyanetten bir üyenin olması lazım. Diyanet işleri başkanlığımız tarafından onayı verilmeyen bu tarz yayınların iptal edilmesi gerekmektedir."

Cüneyt: "Yeni FETÖ'ler Adnan Oktarlar yetişiyor."

Ömer: "Senin gibi cahil ve dindar zannedilenler yüzünden İslam dinine tabi olan insanlar bu hale geldi yazıklar olsun. Bunlara bakıp İslam dinini değerlendiren de İslam'dan uzaklaşır."

Ahmet Öz: "Bu yayınları CİMER, RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı el koymalı ve gereği için Adli makamlarca gereği yapılmalıdır. Bu gibi TV programları izleyenler ve yetkisi olup da müdahale etmeyen kurumlar sorumludur."

Hakan Duran: "Geçen dikkatimi çekti, sahtekar hocam bunlar. Millette inanıyor."

"Dua satan adam değil mi bu, dikkatli olun buna, büyü var diye aynı duaları kopyalayıp satıyorlar. Elemanları da var hoca sizinle görüşecek diye oyalıyorlar. Had bildirmeye çalışınca küstahlaşıyorlar. Yardımı Allah'tan isteyin bunlardan değil."