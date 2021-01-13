Çocukları vefatının 9. yılında Rauf Denktaş'ı anlattı! Masasındaki takvim 24 Mayıs 2011'i gösteriyor...

"TÜRKİYE'SİZ KESİNLİKLE ADIM ATMAK İSTEMEZDİ"

"Onun mücadelesini görürken biz genç yaşımızda yorulduk ama onun enerjisi hiç bitmedi" diyen Değer Denktaş, "Onun vatan aşkı, insanlara olan sevgisi en son güne kadar aynı şekilde devam etti. Türkiye'siz kesinlikle adım atmak istemezdi ve o dönemki yöneticilerle çok iyi diyalog içerisindeydi. Hatta onlara yol gösterip yön verebilecek derecede saygı duyarlardı" dedi.

"BABAMIN TÜRKİYE'DEN DE ÇOK SEVENİ VARDI"

Türkiye'de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a büyük bir sevgi gösterildiğini hatırlatan Değer Denktaş, "Birkaç kez babam ile nasip oldu aynı uçakta seyahat ettik. İndiğimizde Denktaş Türkiye'ye geliyor diye duyan yollardaki insanlar, nasıl alkış tutmuşlardı. Arabayla geçerken şöyle dedim 'bir gün keşke Kıbrıs'taki bütün insanlar bu manzarayı görse'. Tabii ki babamızı Kıbrıs Türk halkı 1968'te adaya geldiği gün itibariyle 2005'e kadar omuzlarında taşıdı. Denktaş Kıbrıs Türk Halkı tarafından inanılmaz derecede güven duyulan bir liderdi" ifadelerini kullandı.