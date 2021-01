Çocukları vefatının 9. yılında Rauf Denktaş'ı anlattı! Masasındaki takvim 24 Mayıs 2011'i gösteriyor...

"ÇOK ÖZLÜYORUZ, KALBİMİZİN AĞLADIĞINI HİSSEDİYORUZ"

Denktaş'ın kızları Değer Denktaş ve Ender Denktaş Vangöl , her gün çalışma ofisine giderek, baba hasretini gideriyor. Denktaş'ın kızları Değer Denktaş, Ender Denktaş Vangöl babaları olan KKTC'nin unutulmaz lideri Rauf Denktaş'ı DHA'ya anlattı. Ender Denktaş Vangöl, babası Denktaş'ı sabırlı, inatçı ve düşüncelerinden taviz vermeyen bir kişiliğe sahip bir lider olduğunu ifade ederek, "Her zaman özgür iradeye güvenirdi. Sımsıcak bir babamız vardı. Torunları bizlere soruyorlar ve biz de onlara fotoğraflarını gösteriyoruz, anlatıyoruz. En küçük torunu şu an 2 yaşında ve "Denktaş Dede" diye geziyor. Nefesi yeterdi. Çok özlüyoruz, şu an aramızda olsa çok mutlu olurduk. Kalbimizin ağladığını hissediyorum." dedi.