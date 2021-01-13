Dubai’de tutuklanan Türk için BM’ye başvuruldu

Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk, 2018'de eşi Emine Öztürk ile birlikte iş için gittiği Dubai'de otelde gözaltına alınmıştı. Emine Öztürk, ertesi gün Türkiye'ye gönderilirken eşinden ise 3.5 ay haber alınamadı. Aile avukatları Gülden Sönmez ve Mete Gençer, Öztürk'ün tutuklandıktan sonra çok ağır işkencelere maruz kaldığını ve keyfi olarak tutukluluğunun devam ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Tutulmalar Çalışma Grubu'na başvuru yaptı. Öztürk'e karşı işlenen suçların anlatıldığı dilekçede "Türkiye vatandaşı olan iş insanına, Türkiye aleyhine iftira içerikli ifade almak için işkence ve baskı yapıldı. Hayatı risk altında" denildi. Öztürk'ün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) işkence gördüğü ve 25 kilo verdiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "İşkenceler sırasında Türkiye aleyhine konuşmayı reddedince ABD'de üniversitede okuyan oğlu Abdullah'ın evine girip çıkarken çekilmiş fotoğrafları gösterilip, oğlunu öldürtmekle tehdit ettiler. Bir yıl hücrede kaldı, sonra cezaevine geçirildi, burada da kötü muamele görmeye devam etti. BAE sistematik olarak şikayete konu ihlalleri gerçekleştirdi ve bu konuda BM'de çok fazla şikayet var."