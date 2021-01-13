NASA’daki Türk mühendise büyük onur

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), SpaceX Demo-2 uçuşunun başarıyla sonuçlanmasında görev alan ekipler ve kişileri ödüllendirdi. Salgın nedeniyle çevrimiçi yapılan ödül töreninde NASA'da görev yapan Türk Mühendis Sırrı Oğuz, mühendislik alanında "Üstün Başarı Madalyası"na layık görüldü. NASA Kennedy Uzay Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ödül törenine ait görüntülerde mürettebat programına olağanüstü adanmışlık, doğrudan Demo-2 misyonunun başarısıyla sonuçlanan lider piroteknik sistem tasarımı ve değerlendirmesi için Oğuz'a teşekkür edildi.Oğuz ise, "Yıllarca gece gündüz yaptığımız çalışmaların sonucu olan bu ödülü almak benim için mutluluk ve gurur kaynağı oldu" dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD'de Ohio State University'den uçak mühendisliği ve University of California'dan uzay mühendisliği alanında yüksek lisans yapan Oğuz, uzun yıllardan beri NASA'da insanlı uzay aracı piroteknik sistemler yöneticisi olarak görev yapıyor. SpaceX Demo-2, Crew Dragon uzay aracının planlanan ilk mürettebatlı test uçuşu olarak biliniyor. Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin, NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren Crew Dragon adlı uzay aracı 30 Mayıs 2020'de Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon-9 roketi üzerinden başarıyla fırlatılmıştı. Böylece, özel sektör ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş oldu.