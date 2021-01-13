Son dakika... 2021'de kesenin ağzı açılacak! İşte müthiş destekler

SON DAKİKA KÖYLÜYE DESTEK İÇİN KESENİN AĞZI AÇILACAK

Bu arada orman köylüleri, desteklerden hem ferdi olarak hem de kooperatif yoluyla yararlanabilecek. Ferdi destekler, orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmek için uygulanacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre kooperatifler ise tarımsal kalkınma, süt işleme tesisi, zeytin salamura tesisi, kurutma tesisi, kereste fabrikası gibi projeleri için desteklenecek.