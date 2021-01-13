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Son dakika haberi: Aşı randevu sistemi açıldı! Randevular ve e-Devlet üzerinden yapılıyor

aşısında son dakika haberi! Başkan 'ın hafta başındaki kabine toplantısında Perşembe veya Cuma günü başlayacağını ilan ettiği koronavirüs aşılamalarıyla ilgili sıcak haber bu sabah geldi. Buna göre öncelikli gruplar, koronavirüs aşıları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden alınacak randevu ile başvurulabilecek. sisteminden bakıldığında da son dakika haberinde aktarılan bilgiye paralel olarak koronavirüs aşısında randevu sekmesinin açıldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:19 Son Güncelleme: 13.1.2021 11:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Aşı randevu sistemi açıldı! Randevular MHRS ve e-Devlet üzerinden yapılıyor

Son dakika haberi: Koronavirüs aşı randevuları MHRS üzerinden verilmeye başladı. İlk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanalerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek.

MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR DURUMDA

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.

BAŞTA ÖNCELİKLİ GRUPLAR

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

SON DAKİKA E DEVLETTEN DE YAPILABİLECEK

MHRS sistemine Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

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Son dakika haberi: Aşı randevu sistemi açıldı! Randevular MHRS ve e-Devlet üzerinden yapılıyor
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