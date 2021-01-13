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Son dakika: İnce'nin kuracağı partinin ismi belli oldu! İşte detaylar...

Haber Muhabiri , 'nin kuracağı parti ile ilgili detayları aktardı. Ağaoğlu, İnce'nin partisini 1 Mart 2021 tarihinde kuracağı belirtti.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 21:09 Son Güncelleme: 13.1.2021 21:35 ABONE OL
Son dakika: İnce'nin kuracağı partinin ismi belli oldu! İşte detaylar...

A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu Muharrem İnce'nin CHP'den kopuşu ve kuracağı yeni partiye ilişkin detayları canlı yayında aktardı.

Son dakika: Muharrem İnce'nin kuracağı partinin ismi belli oldu! | Video

1 MART TARİHİNDE DİLEKÇE VERECEK

Ağaoğlu yaptığı açıklamalarda Muharrem İnce'nin 1 Mart 2021 tarihinde kuracağı yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim edeceğini açıkladı.

MEMLEKET PARTİSİ YOLDA

Ağaoğlu, İnce'nin şubat ayı ortalarında istifa edeceğini ve kopuş manifestosunu yayınlayacağını açıklarken, ayrıca İnce'nin kuracağı partinin adının "Memleket Partisi" olması beklendiğini söyledi.

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Son dakika: İnce'nin kuracağı partinin ismi belli oldu! İşte detaylar...
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