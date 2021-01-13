Telegram nedir, kimin ve nasıl kullanılır? Telegram nereden indirilir, ücretli mi? İşte Telegram'ın özellikleri

Telegram uygulaması, WhatsApp'ın aldığı skandal sözleşme kararının ardından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Veri gizliliğini düşünen milyonlarca kişi, WhatsApp'ı terk ederek alternatif ve daha güvenli olan mesajlaşma uygulamalarına yöneliyor. Yerli uygulamaların yanı sıra, Telegram gibi yabancı mesajlaşma uygulamaları da rağbet görüyor. 14 Ağustos 2013 yılında piyasaya sunulan Telegram, mobil ve masaüstü olmak üzere iki sürümü bulunuyor. Telegram grupları aracılığıyla birden çok kişinin olduğu görüşmeler yapılabileceği gibi, tekli görüşmeler de güvenli ve ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor.

TELEGRAM NEDİR, KİMİN VE GÜVENLİ Mİ?

WhatsApp'ın telefonlardan silinmesiyle beraber Telegram uygulamasına olan ilgi giderek artıyor. Bu yönde, Telegram'ın özellikleri, kurucusu ve güvenli olup olmadığı gibi birçok konu merak edilmeye başlandı. Peki, Telegram nedir, kimin ve güvenli mi? Telegram nasıl kullanılır, nereden indirilir ve ücretli mi?

İşte, Telegram'ın sahibi, özellikleri ve diğer merak edilen soruların yanıtları;