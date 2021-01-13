Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Tunceli'de korona nedeniyle eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

'de korona nedeniyle eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 12:21 Son Güncelleme: 13.1.2021 12:21 ABONE OL
Tunceli'de korona nedeniyle eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğu hatırlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla kentte, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C hükümleri doğrultusunda sadece valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklerin gerçekleştirilebileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak, afiş ile poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans gibi tüm etkinlikler 26 Ocak günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli'de korona nedeniyle eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA